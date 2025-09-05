Рейтинг@Mail.ru
Мировые СМИ обратили внимание на слова Путина о силах Запада на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
12:35 05.09.2025 (обновлено: 13:48 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/smi-2039964171.html
Мировые СМИ обратили внимание на слова Путина о силах Запада на Украине
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые СМИ обратили внимание на слова президента РФ Владимира Путина, что силы Запада станут законной целью на Украине. Российский лидер на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Это ответ Путина президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в четверг объявил, что 26 стран обязались предоставить Украине гарантии безопасности после войны, включая размещение международных сил "на суше, на море и в воздухе", - отмечает испанская радиостанция Cadena SER. На этот комментарий Путина также обратили внимание итальянские газеты Corriere della Sera и Stampa. Другое испанское агентство Europa Press указало на слова Путина о том, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Британская Daily Mail усмотрела в словах Путина о поражении любых войск на территории Украины "леденящей душу угрозой". Американское издание Newsweek обратило внимание на заявление российского лидера о том, что договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. А другая американская газета New York Times не обошла вниманием заявление президента РФ о возможных совместных проектах в Арктике. По мнению издания, речь идет о попытке Путина "отвлечь внимание" президента США Дональда Трампа от конфликта на Украине и указать ему на возможную экономическую выгоду возобновления отношений с Россией. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые СМИ обратили внимание на слова президента РФ Владимира Путина, что силы Запада станут законной целью на Украине.
Российский лидер на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Пора заканчивать. Во Франции сделали заявление об Украине после слов Путина
6 сентября 2024, 16:14
"Это ответ Путина президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в четверг объявил, что 26 стран обязались предоставить Украине гарантии безопасности после войны, включая размещение международных сил "на суше, на море и в воздухе", - отмечает испанская радиостанция Cadena SER.
На этот комментарий Путина также обратили внимание итальянские газеты Corriere della Sera и Stampa. Другое испанское агентство Europa Press указало на слова Путина о том, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет.
Британская Daily Mail усмотрела в словах Путина о поражении любых войск на территории Украины "леденящей душу угрозой".
Американское издание Newsweek обратило внимание на заявление российского лидера о том, что договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. А другая американская газета New York Times не обошла вниманием заявление президента РФ о возможных совместных проектах в Арктике. По мнению издания, речь идет о попытке Путина "отвлечь внимание" президента США Дональда Трампа от конфликта на Украине и указать ему на возможную экономическую выгоду возобновления отношений с Россией.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин
5 сентября 2024, 10:23
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий
5 сентября 2024, 10:23
 
