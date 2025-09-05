https://ria.ru/20250905/sk-2040005925.html

СК выясняет причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

СК выясняет причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2025

СК выясняет причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следователи устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:25:00+03:00

2025-09-05T14:25:00+03:00

2025-09-05T14:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

луховицы

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039996139_1:0:1025:576_1920x0_80_0_0_6eff7725d5f9bc2d565ed6c1fd7c379a.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. "Устанавливаются обстоятельства крушения 5 сентября 2025 года легкомоторного самолета в Московской области. По предварительным данным, в результате инцидента погиб пилот. Следователями и следователями- криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК.

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039754843.html

московская область (подмосковье)

россия

луховицы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, луховицы, следственный комитет россии (ск рф)