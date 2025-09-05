https://ria.ru/20250905/sk-2040005925.html
СК выясняет причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Следователи устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. "Устанавливаются обстоятельства крушения 5 сентября 2025 года легкомоторного самолета в Московской области. По предварительным данным, в результате инцидента погиб пилот. Следователями и следователями- криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК.
