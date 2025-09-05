Рейтинг@Mail.ru
СК выясняет причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
14:25 05.09.2025
СК выясняет причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Следователи устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
луховицы
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. "Устанавливаются обстоятельства крушения 5 сентября 2025 года легкомоторного самолета в Московской области. По предварительным данным, в результате инцидента погиб пилот. Следователями и следователями- криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК.
московская область (подмосковье)
россия
луховицы
происшествия, московская область (подмосковье), россия, луховицы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Луховицы, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Администрация муниципального округа Луховицы/ВКонтакте Последствия крушения легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами Московской области
© Фото : Администрация муниципального округа Луховицы/ВКонтакте
Последствия крушения легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами Московской области
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета.
"Устанавливаются обстоятельства крушения 5 сентября 2025 года легкомоторного самолета в Московской области. По предварительным данным, в результате инцидента погиб пилот. Следователями и следователями- криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК.
Происшествия
 
 
