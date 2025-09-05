Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет

https://ria.ru/20250905/sj-100-2039896760.html
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Построенный по серийным технологиям самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил "Ростех"."Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004, построенный по серийным технологиям в Производственном центре филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев", поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре", — говорится в заявлении.Первый полет продлился около часа. Воздушным судном управлял экипаж, куда вошли летчики-испытатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Владислав Тюрин."Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок", — уточнили в корпорации.Отмечается, что для выпуска лайнера уже выделили производственные мощности.Обновление конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной документации, а изменение его каркаса — установить российские системы и агрегаты, а также упростить производственный процесс и обслуживание воздушного судна, рассказал главный конструктор самолета Кирилл Кузнецов.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.
