Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
09:57 05.09.2025
Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Построенный по серийным технологиям самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил "Ростех"."Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004, построенный по серийным технологиям в Производственном центре филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев", поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре", — говорится в заявлении.Первый полет продлился около часа. Воздушным судном управлял экипаж, куда вошли летчики-испытатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Владислав Тюрин."Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок", — уточнили в корпорации.Отмечается, что для выпуска лайнера уже выделили производственные мощности.Обновление конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной документации, а изменение его каркаса — установить российские системы и агрегаты, а также упростить производственный процесс и обслуживание воздушного судна, рассказал главный конструктор самолета Кирилл Кузнецов.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Построенный по серийным технологиям самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил "Ростех".
"Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004, построенный по серийным технологиям в Производственном центре филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев", поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре", — говорится в заявлении.
Первый полет продлился около часа. Воздушным судном управлял экипаж, куда вошли летчики-испытатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Владислав Тюрин.
"Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок", — уточнили в корпорации.
Отмечается, что для выпуска лайнера уже выделили производственные мощности.
Обновление конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной документации, а изменение его каркаса — установить российские системы и агрегаты, а также упростить производственный процесс и обслуживание воздушного судна, рассказал главный конструктор самолета Кирилл Кузнецов.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.
 
