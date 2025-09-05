https://ria.ru/20250905/sistema-2039878338.html

ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин

ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин

Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:06:00+03:00

2025-09-05T09:06:00+03:00

2025-09-05T09:39:00+03:00

китай

центральный банк рф (цб рф)

россия

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Решения, конечно, есть. Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей... Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/bezviz-2039876784.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин, вэф-2025