https://ria.ru/20250905/sistema-2039878338.html
ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин
ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин
Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:06:00+03:00
2025-09-05T09:06:00+03:00
2025-09-05T09:39:00+03:00
китай
центральный банк рф (цб рф)
россия
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Решения, конечно, есть. Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей... Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/bezviz-2039876784.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_74ec056788036b0880f479e0c3e620e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин, вэф-2025
Китай, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин
Путин: ЦБ РФ и КНР думают над решениями об облегчении системы расчетов