Стивен Сигал высоко оценил пленарную сессию ВЭФ с Путиным - РИА Новости, 05.09.2025
10:28 05.09.2025
Стивен Сигал высоко оценил пленарную сессию ВЭФ с Путиным
Прошедшая пленарная сессия ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина была очень хорошей, считает американский актер Стивен Сигал.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Прошедшая пленарная сессия ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина была очень хорошей, считает американский актер Стивен Сигал. "Очень хорошо", - сказал он на полях форума, оценивая прошедшую сессию. Актер также сфотографировался с посетителями форума по дороге из зала, где проходила сессия. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Стивен Сигал высоко оценил пленарную сессию ВЭФ с Путиным

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал перед пленарным заседанием на ВЭФ-2025
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал перед пленарным заседанием на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Прошедшая пленарная сессия ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина была очень хорошей, считает американский актер Стивен Сигал.
"Очень хорошо", - сказал он на полях форума, оценивая прошедшую сессию.
Актер также сфотографировался с посетителями форума по дороге из зала, где проходила сессия.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
