Стивен Сигал высоко оценил пленарную сессию ВЭФ с Путиным
Прошедшая пленарная сессия ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина была очень хорошей, считает американский актер Стивен Сигал. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Прошедшая пленарная сессия ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина была очень хорошей, считает американский актер Стивен Сигал. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Очень хорошо", - сказал он на полях форума, оценивая прошедшую сессию. Актер также сфотографировался с посетителями форума по дороге из зала, где проходила сессия. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
