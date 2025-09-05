https://ria.ru/20250905/sigavshij-2039821330.html
Стивен Сигал прибыл на ВЭФ
2025-09-05T06:19:00+03:00
в мире
россия
монголия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал присутствует на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и пришел в качестве гостя на предстоящее пленарное заседание, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, участниками пленарной сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
