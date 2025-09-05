Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Сигалом

https://ria.ru/20250905/sigal-2039826327.html
2025-09-05T06:43:00+03:00
2025-09-05T06:43:00+03:00
2025-09-05T06:51:00+03:00
россия
монголия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Участники пленарной сессии юбилейного Восточного экономического форума из разных стран выстроились в очередь, чтобы сделать фотографию с американским актером с российским гражданством Стивеном Сигалом, передает корреспондент РИА Новости. Сигал также один из гостей пленарной сессии. Как ожидается, участниками пленарной сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
монголия
владивосток
россия, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Монголия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
