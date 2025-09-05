Рейтинг@Mail.ru
Шуфутинский после получения российского гражданства открыл ИП
19:47 05.09.2025 (обновлено: 19:53 05.09.2025)
Шуфутинский после получения российского гражданства открыл ИП
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в 2022 году вместе с получением российского гражданства зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выяснило РИА Новости, ознакомившись регистрационными документами. Согласно документам, Шуфутинский зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в конце октября 2022 года. Ранее в разговоре с РИА Новости, комментируя информацию о гражданстве, он напомнил, что родился в Москве, и рад быть частью России, своей Родины. В Telegram-каналах ранее сообщалось, что Шуфутинский до получения российского гражданства жил в РФ по постоянному виду на жительство с паспортом США.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в 2022 году вместе с получением российского гражданства зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выяснило РИА Новости, ознакомившись регистрационными документами.
Согласно документам, Шуфутинский зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в конце октября 2022 года.
Ранее в разговоре с РИА Новости, комментируя информацию о гражданстве, он напомнил, что родился в Москве, и рад быть частью России, своей Родины. В Telegram-каналах ранее сообщалось, что Шуфутинский до получения российского гражданства жил в РФ по постоянному виду на жительство с паспортом США.
