https://ria.ru/20250905/shufutinskij-2040090260.html
Шуфутинский после получения российского гражданства открыл ИП
Шуфутинский после получения российского гражданства открыл ИП - РИА Новости, 05.09.2025
Шуфутинский после получения российского гражданства открыл ИП
Певец Михаил Шуфутинский в 2022 году вместе с получением российского гражданства зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:47:00+03:00
2025-09-05T19:47:00+03:00
2025-09-05T19:53:00+03:00
шоубиз
россия
москва
сша
михаил шуфутинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156241/70/1562417085_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_fae83bc6b45c0dc7dc9d0f0acf91d96a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в 2022 году вместе с получением российского гражданства зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выяснило РИА Новости, ознакомившись регистрационными документами. Согласно документам, Шуфутинский зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в конце октября 2022 года. Ранее в разговоре с РИА Новости, комментируя информацию о гражданстве, он напомнил, что родился в Москве, и рад быть частью России, своей Родины. В Telegram-каналах ранее сообщалось, что Шуфутинский до получения российского гражданства жил в РФ по постоянному виду на жительство с паспортом США.
https://ria.ru/20250903/rossiya-2039520531.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156241/70/1562417085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3752cb9201293cc6629b2fa6ff9f7a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, михаил шуфутинский
Шоубиз, Россия, Москва, США, Михаил Шуфутинский
Шуфутинский после получения российского гражданства открыл ИП
Шуфутинский после получения российского гражданства в 2022 г зарегистрировал ИП