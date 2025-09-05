Рейтинг@Mail.ru
В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/shtraf-2039807936.html
В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей
В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей - РИА Новости, 05.09.2025
В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей
Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T02:33:00+03:00
2025-09-05T02:33:00+03:00
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей. Обоснование: часть первая статьи 5.35 КоАП РФ", - рассказал Машаров. Он отметил, что такие штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью. "Согласно статям 63, 64, 80 СК РФ (семейного кодекса РФ - ред.), родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. С 11 августа 2025 года увеличили штраф за неисполнение родителями своих обязанностей. Обоснование: Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 302-ФЗ", - добавил Машаров. Собеседник агентства отметил, что размер штрафа не пересматривался с 2007 года и уже не мог в полной мере выполнять функцию административного наказания для недобросовестных родителей. Машаров также подчеркнул, что никаких особенностей применения штрафов для родителей, воспитывающих детей совместно, но проживающих раздельно, не предусмотрено, так как законодательство едино для всех. Машаров пояснил, что дела об административных правонарушениях по статье, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, рассматриваются территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства нарушителя, а в отдельных случаях и районными судами, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком правонарушении, передает его на рассмотрение судье. По его словам, родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, ссылаясь на объективные причины, мешавшие их выполнению, а также указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.
https://ria.ru/20250901/shtrafy-2038732953.html
https://ria.ru/20250823/shtrafy-2037101514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличили до двух тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей. Обоснование: часть первая статьи 5.35 КоАП РФ", - рассказал Машаров.
Зажигалки - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
С 1 сентября вводятся штрафы за продажу газосодержащих товаров детям
1 сентября, 01:51
Он отметил, что такие штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью.
"Согласно статям 63, 64, 80 СК РФ (семейного кодекса РФ - ред.), родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. С 11 августа 2025 года увеличили штраф за неисполнение родителями своих обязанностей. Обоснование: Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 302-ФЗ", - добавил Машаров.
Собеседник агентства отметил, что размер штрафа не пересматривался с 2007 года и уже не мог в полной мере выполнять функцию административного наказания для недобросовестных родителей. Машаров также подчеркнул, что никаких особенностей применения штрафов для родителей, воспитывающих детей совместно, но проживающих раздельно, не предусмотрено, так как законодательство едино для всех.
Машаров пояснил, что дела об административных правонарушениях по статье, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, рассматриваются территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства нарушителя, а в отдельных случаях и районными судами, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
По его словам, родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, ссылаясь на объективные причины, мешавшие их выполнению, а также указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Госдуме предложили повысить штрафы для нелегальных детских лагерей
23 августа, 01:07
 
ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала