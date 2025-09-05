https://ria.ru/20250905/shtraf-2039807936.html

В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей

В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей - РИА Новости, 05.09.2025

В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T02:33:00+03:00

2025-09-05T02:33:00+03:00

2025-09-05T02:33:00+03:00

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей. Обоснование: часть первая статьи 5.35 КоАП РФ", - рассказал Машаров. Он отметил, что такие штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью. "Согласно статям 63, 64, 80 СК РФ (семейного кодекса РФ - ред.), родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. С 11 августа 2025 года увеличили штраф за неисполнение родителями своих обязанностей. Обоснование: Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 302-ФЗ", - добавил Машаров. Собеседник агентства отметил, что размер штрафа не пересматривался с 2007 года и уже не мог в полной мере выполнять функцию административного наказания для недобросовестных родителей. Машаров также подчеркнул, что никаких особенностей применения штрафов для родителей, воспитывающих детей совместно, но проживающих раздельно, не предусмотрено, так как законодательство едино для всех. Машаров пояснил, что дела об административных правонарушениях по статье, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, рассматриваются территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства нарушителя, а в отдельных случаях и районными судами, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком правонарушении, передает его на рассмотрение судье. По его словам, родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, ссылаясь на объективные причины, мешавшие их выполнению, а также указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.

https://ria.ru/20250901/shtrafy-2038732953.html

https://ria.ru/20250823/shtrafy-2037101514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)