СМИ раскрыли личность напавшего на учительницу в ФРГ школьника

Ударивший учительницу ножом в профессиональном колледже немецкого города Эссен ученик оказался 17-летним косовским албанцем, пишет газета Bild. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ударивший учительницу ножом в профессиональном колледже немецкого города Эссен ученик оказался 17-летним косовским албанцем, пишет газета Bild. Ранее в пятницу местная полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении, который при этом был ранен. "Нападавшим оказался 17-летний косовский албанец… Он является учеником профессионального колледжа. Пока неясно, был ли он на уроке или ворвался в класс", - говорится в материале. По информации полиции Эссена, нападавший действовал в одиночку, опасность жителям города больше не грозит. Ранее таблоид Bild сообщал, что ученик ранил ножом учительницу в живот в колледже в Эссене и сбежал. Полиция подтвердила, что преподаватель получила ножевые ранения в результате нападения и была доставлена в больницу.

