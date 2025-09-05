Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли личность напавшего на учительницу в ФРГ школьника
14:22 05.09.2025 (обновлено: 14:50 05.09.2025)
СМИ раскрыли личность напавшего на учительницу в ФРГ школьника
Ударивший учительницу ножом в профессиональном колледже немецкого города Эссен ученик оказался 17-летним косовским албанцем, пишет газета Bild.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ударивший учительницу ножом в профессиональном колледже немецкого города Эссен ученик оказался 17-летним косовским албанцем, пишет газета Bild. Ранее в пятницу местная полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении, который при этом был ранен. "Нападавшим оказался 17-летний косовский албанец… Он является учеником профессионального колледжа. Пока неясно, был ли он на уроке или ворвался в класс", - говорится в материале. По информации полиции Эссена, нападавший действовал в одиночку, опасность жителям города больше не грозит. Ранее таблоид Bild сообщал, что ученик ранил ножом учительницу в живот в колледже в Эссене и сбежал. Полиция подтвердила, что преподаватель получила ножевые ранения в результате нападения и была доставлена в больницу.
На месте нападения на учительницу в немецком колледже города Эссен. 5 сентября 2025
На месте нападения на учительницу в немецком колледже города Эссен. 5 сентября 2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ударивший учительницу ножом в профессиональном колледже немецкого города Эссен ученик оказался 17-летним косовским албанцем, пишет газета Bild.
Ранее в пятницу местная полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении, который при этом был ранен.
Полиция на месте нападения на учительницу в немецком колледже города Эссен. 5 сентября 2025
В Германии школьник ранил ножом учительницу
"Нападавшим оказался 17-летний косовский албанец… Он является учеником профессионального колледжа. Пока неясно, был ли он на уроке или ворвался в класс", - говорится в материале.
По информации полиции Эссена, нападавший действовал в одиночку, опасность жителям города больше не грозит.
Ранее таблоид Bild сообщал, что ученик ранил ножом учительницу в живот в колледже в Эссене и сбежал. Полиция подтвердила, что преподаватель получила ножевые ранения в результате нападения и была доставлена в больницу.
Работа СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа
