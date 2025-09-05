https://ria.ru/20250905/shapsha-2039956397.html

Калужский губернатор принял участие в открытии памятника Гагарину в Китае

Калужский губернатор принял участие в открытии памятника Гагарину в Китае - РИА Новости, 05.09.2025

Калужский губернатор принял участие в открытии памятника Гагарину в Китае

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии памятника первому космонавту Юрию Гагарину в Китае, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:17:00+03:00

2025-09-05T12:17:00+03:00

2025-09-05T12:17:00+03:00

калужская область

калужская область

китай

юрий гагарин (космонавт)

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039955018_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_032b843c95a3eccfc6502859f107a7fc.jpg

КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии памятника первому космонавту Юрию Гагарину в Китае, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "Пятого сентября в рамках визита делегации Калужской области в Китай в городе Фучжоу провинции Фуцзянь губернатор Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия памятника первому космонавту Юрию Гагарину на территории кампуса Университета науки и технологий Фуяо", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый аналогичный памятник 9 апреля 2011 года был установлен около государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Российская сторона передала монумент в дар как символ "космического сближения" Калужской области и Китайской Народной Республики, отмечают в пресс-службе. Проект реализован совместно с международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – Единый мир". "Уверен, что памятник, подаренный калужанами, будет для студентов и преподавателей источником вдохновения, символом стремления к мечте и ее достижения", - сказал Шапша. Глава региона также передал китайской стороне керамическое панно на бархате с изображением памятника Юрию Гагарину, который стоит у Государственного музея истории космонавтики в Калуге. Шапша подчеркнул, что для Калужской области важно и гуманитарное взаимодействие с Китаем. "Развиваем его в сфере образования, студенческого обмена. В КГУ им. Циолковского сейчас учатся 23 студента из Китая. А через несколько дней 20 наших ребят направятся на стажировку в КНР", - сказал губернатор. По данным правительства Калужской области, университет Фуяо был основан в мае 2021 года председателем правления "Фуяо Груп" Цао Дэваном на средства благотворительного фонда. Шапша выразил предпринимателю Цао Дэвану и коллективу компании "Фуяо Груп" признательность за совместную работу в рамках производства автомобильных стекол "Фуяо Гласс" в Калужской области и реализацию проекта по установке памятника Гагарину на территории Университета науки и технологий Фуяо. "Китай – один из главных торгово-экономических партнёров Калужской области. Завод "Фуяо Гласс" - пример сотрудничества, проверенного годами. Мы искренне ценим это", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250904/shapsha-2039729439.html

калужская область

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, китай, юрий гагарин (космонавт), владислав шапша