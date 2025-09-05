В МАХ добавили безопасный режим

https://ria.ru/20250905/sferum-2039964631.html

Образовательная платформа "Сферум" добавила в национальный мессенджер МАХ функцию "безопасный режим" для защиты данных школьников

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Образовательная платформа "Сферум" добавила в национальный мессенджер МАХ функцию "безопасный режим" для защиты данных школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Сферум" в национальном мессенджере MAX продолжает совершенствовать свою функциональность в интересах пользователей, уделяя особое внимание вопросам безопасности. С началом нового учебного года для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию будет работать "Безопасный режим", — говорится в релизе. Это нововведение повысит защищенность коммуникаций и сделает общение более безопасным для детей, отметили в компании. "Безопасный режим" предполагает выставленные по умолчанию настройки приватности — "Контакты". Это значит, что найти пользователя может только тот, у кого есть его контакт в МАХ. Школьнику могут написать одноклассники и учителя. В мессенджере также доступны все контакты школы, которые верифицируются ее администратором или синхронизируются с данными из электронного дневника. Кроме того, "Безопасный режим" позволяет скрывать профиль от поиска по номеру телефона, блокировать вызовы и отключать приглашения в чаты от незнакомых пользователей.В середине августа в Минпросвещения заявили, что "Сферум" успешно интегрировали в МАХ. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей. В марте компания VK запустила бета-версию мессенджера Max. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play

