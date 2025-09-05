https://ria.ru/20250905/schenok-2039819770.html

В Московском зоопарке появился на свет щенок морского котика

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Щенок морского котика появился на свет в Московском зоопарке, он растет активным и любознательным, а благодаря жирному материнскому молоку весит уже более восьми килограммов, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В павильоне "Ластоногие" родился детеныш морского котика. Он появился у опытной пары - самки Юшки и самца Пирата. Ранее в 2018 и 2020 годах у пары родились два самца - их назвали Роджер и Сильвер. Новорожденный оказался самцом. Несколько недель малыш провел во внутреннем бассейне, где держался рядом с мамой. В это время щенок - так называют детенышей морского котика - учился плавать", - рассказала Акулова. Она отметила, что щенок растет активным и любознательным. Он родился весом чуть больше пяти килограммов и меньше чем за месяц стал весить более восьми килограммов - у морских кошек очень жирное молоко. Самой кормящей матери почти вдвое увеличивают рацион. Самки кормят молоком максимум до пяти месяцев, к этому времени щенки начинают постепенно пробовать рыбу. "В первые дни у мамы и малыша идет активный процесс вокализации. Они кричат, стремясь запомнить звучание голоса друг друга. Этот процесс называется "запечатление". В природе самка уже спустя неделю после родов уходит кормиться и оставляет малыша на лежбище. И в момент возвращения на сушу мамы издалека начинают звать своих щенков, а те кричат им в ответ. Такая "синхронизация" помогает самке найти именно своего малыша, так как чужих самки не принимают и отказываются выкармливать", - пояснила гендиректор. Акулова добавила, что сейчас щенок подрос и окреп. Пока мама занимается, детеныш подходит к другой самке Спарте, общается с ней и с сотрудниками, а также плавает в большом бассейне. Сейчас Юшка немного ослабила родительский контроль и позволяет контактировать с малышом.

