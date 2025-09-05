https://ria.ru/20250905/schavelev-2039995818.html

Щавелев: банк в РФ выступает гарантом безопасности цифровой жизни человека

Щавелев: банк в РФ выступает гарантом безопасности цифровой жизни человека

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и стран Азии укрепляется, а среди ключевых условий дальнейшего роста и экономического сотрудничества государств – развитие финансовой инфраструктуры розничного банкинга и внедрение современных платежных инструментов, отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. Заявление прозвучало на сессии Восточного экономического форума "Россия и Азия: как построить мосты в новой реальности банкинга?". По мнению Щавелева, при выстраивании финансовых связей крайне важно учитывать азиатские практики розничного бизнеса. "Экосистемы в Азии традиционно выстроены вокруг технологических игроков, поскольку у них была комбинация масштаба в виде сотен миллионов пользователей, мобильной платформы с ежедневным трафиком, гибкости продукта и капитала для субсидирования сервисов, а банки на многих рынках были либо слабо цифровыми, либо ограничены регуляторно, поэтому чаще они оставались "бэкендом". Клиентский опыт в азиатском розничном банкинге имеет другие стандарты, и мы должны принимать это во внимание при налаживании сотрудничества", - отметил Щавелев, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что в России эволюционно у банков больше шансов остаться в центре экосистемы за счет интеграции максимального количества партнеров и персонализации на основе финансовых данных, а не за счет поглощения разных сервисов и платформ. "Россия, безусловно, является одним из лидеров цифровизации в мире, и банки не только обеспечивают надежное хранение финансов граждан, но и выступают гарантом безопасности всей цифровой жизни человека. Возможно, в будущем у человека будет цифровой паспорт, который лично я предпочел бы хранить не в финтехе или маркетплейсе, а в надежной финансовой организации", - резюмировал старший вице-президент. В дискуссии также приняли участие статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, операционный директор корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Дмитрий Витман, эксперт банковского сектора, консультант по корпоративному и коммерческому банкингу в Азии Патрик Лау, сооснователь, генеральный секретарь Международной ассоциации цифровых экономик и руководитель Digital Pilipinas Амор Макланг и председатель правления Российско-кыргызского фонда Артем Новиков. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

