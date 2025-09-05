Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире - РИА Новости, 05.09.2025
05:39 05.09.2025 (обновлено: 07:34 05.09.2025)
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире - РИА Новости, 05.09.2025
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире
Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман Греф на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на Восточном экономическом форуме. "Что касается "Сбера", мы являемся второй транзакционной системой в мире, крупнее нас есть только одна транзакционная система JP Morgan… У нас есть шанс в этом году превзойти JP Morgan и стать транзакционной системой номер один", - сказал он. Греф также отметил, что на сегодняшний день банки в России сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. "Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов", - добавил он. Глава Сбербанка подчеркнул также, что банк готов делиться своими технологиями со странами "глобального юга и востока". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, восток, россия, европа, герман греф, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Восток, Россия, Европа, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире

Сбербанк хочет опередить JP Morgan и стать первой в мире транзакционной системой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф во время сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на ВЭФ-2025
Председатель правления Сбербанка Герман Греф во время сессии Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель правления Сбербанка Герман Греф во время сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк рассчитывает стать в этом году первой транзакционной системой в мире, обойдя американский банк JP Morgan, заявил глава кредитной организации Герман Греф на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на Восточном экономическом форуме.
«
"Что касается "Сбера", мы являемся второй транзакционной системой в мире, крупнее нас есть только одна транзакционная система JP Morgan… У нас есть шанс в этом году превзойти JP Morgan и стать транзакционной системой номер один", - сказал он.
Греф также отметил, что на сегодняшний день банки в России сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. "Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов", - добавил он.
Глава Сбербанка подчеркнул также, что банк готов делиться своими технологиями со странами "глобального юга и востока".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаВостокРоссияЕвропаГерман ГрефСбербанк РоссииСберДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
