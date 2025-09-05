https://ria.ru/20250905/sanktsii-2040089515.html
Канада готовит новый пакет санкций против России
Канада готовит новый пакет санкций против России - РИА Новости, 05.09.2025
Канада готовит новый пакет санкций против России
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава совместно с союзниками работает над новым пакетом ограничительных мер в отношении России из-за событий на... РИА Новости, 05.09.2025
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава совместно с союзниками работает над новым пакетом ограничительных мер в отношении России из-за событий на Украине. "Мы ввели санкции против более чем трёх тысяч человек, ужесточили потолок цен на нефть, и сейчас среди союзников готовится новая волна санкций. Эти меры уже оказывают влияние на экономику, и мы должны продолжать давление", — сказал Карни, выступая в Миссиссоге. Он подчеркнул, что санкции являются частью более широкой политики поддержки Украины, включающей военную помощь и гарантии безопасности на будущее. По словам канадского премьера, союзники "должны сохранять единство и последовательность в своих действиях". Карни добавил, что Канада, как и ранее, будет координировать шаги с партнёрами по "коалиции желающих" и стремиться к выработке долгосрочных решений в интересах Украины.
