15:46 05.09.2025 (обновлено: 15:53 05.09.2025)
После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье завели дело
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погиб пилот, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.Ранее сообщалось о катастрофе частного легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами в Подмосковье. Пилот воздушного судна погиб."Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье завели дело

После гибели пилота при крушении легкого самолета в Подмосковье завели дело

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погиб пилот, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Ранее сообщалось о катастрофе частного легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами в Подмосковье. Пилот воздушного судна погиб.
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
