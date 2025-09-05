https://ria.ru/20250905/samolet-2040031367.html

После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье завели дело

05.09.2025

После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье завели дело

Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погиб пилот, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погиб пилот, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.Ранее сообщалось о катастрофе частного легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами в Подмосковье. Пилот воздушного судна погиб."Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

