В Московский области упал легкомоторный самолет, пилот погиб
13:56 05.09.2025 (обновлено: 14:08 05.09.2025)
В Московский области упал легкомоторный самолет, пилот погиб
московская область (подмосковье)
происшествия
луховицы
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Частный легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома в деревне Ильясово Луховицкого городского округа", - сказал собеседник агентства.По его словам, полот погиб при падении воздушного судна.
московская область (подмосковье), происшествия, луховицы
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Луховицы
© Фото : Администрация муниципального округа Луховицы/ВКонтакте Последствия крушения легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами Московской области
© Фото : Администрация муниципального округа Луховицы/ВКонтакте
Последствия крушения легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами Московской области
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Частный легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома в деревне Ильясово Луховицкого городского округа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полот погиб при падении воздушного судна.
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. 4 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияЛуховицы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
