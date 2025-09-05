https://ria.ru/20250905/samolet-2039993032.html

В Московский области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

В Московский области упал легкомоторный самолет, пилот погиб - РИА Новости, 05.09.2025

В Московский области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Частный легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома в деревне Ильясово Луховицкого городского округа", - сказал собеседник агентства.По его словам, полот погиб при падении воздушного судна.

