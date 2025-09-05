Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили Украине неприятные новости после саммита в Париже - РИА Новости, 05.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 05.09.2025
СМИ сообщили Украине неприятные новости после саммита в Париже
СМИ сообщили Украине неприятные новости после саммита в Париже - РИА Новости, 05.09.2025
СМИ сообщили Украине неприятные новости после саммита в Париже
Многие европейские страны по-прежнему не готовы ставить под угрозу своих военных ради Украины, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Многие европейские страны по-прежнему не готовы ставить под угрозу своих военных ради Украины, пишет Responsible Statecraft."Даже когда европейские лидеры встретились в Париже в четверг, чтобы согласовать предложения по развертыванию войск, сохранялись серьезные сомнения относительно готовности стран рисковать своими войсками ради защиты Украины", — говорится в публикации.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
СМИ сообщили Украине неприятные новости после саммита в Париже

RS: многие страны в Европе не хотят рисковать своими войсками ради Украины

Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Многие европейские страны по-прежнему не готовы ставить под угрозу своих военных ради Украины, пишет Responsible Statecraft.
"Даже когда европейские лидеры встретились в Париже в четверг, чтобы согласовать предложения по развертыванию войск, сохранялись серьезные сомнения относительно готовности стран рисковать своими войсками ради защиты Украины", — говорится в публикации.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".
В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
