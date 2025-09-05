СМИ раскрыли, что вчера произошло на саммите во Франции по Украине
RS: Париж стал неудачным местом для саммита коалиции желающих по Украине
© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
Встреча "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Париж оказался неудачным местом для встречи участников так называемой коалиции желающих из-за политического кризиса во Франции, пишет Responsible Statecraft.
"Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской "коалиции желающих" для обсуждения вопроса о гарантированной поддержке для Украины на этой неделе оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вполне возможно, останется без правительства", — говорится в публикации.
В понедельник лидер фракции "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано заявила, что партия намерена на следующий день после голосования о доверии правительству внести на рассмотрение в парламент инициативу об импичменте президента Эммануэля Макрона.
Голосование о доверии правительству состоится 8 сентября.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).
Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла быть "объектом военной агрессии".