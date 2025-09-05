Рейтинг@Mail.ru
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/saldo-2040041355.html
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.09.2025
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо
Разговоры в мире о ЛГБТ* с приходом к власти президента США Дональда Трампа притихли, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:21:00+03:00
2025-09-05T16:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир сальдо
херсонская область
россия
вэф-2025
лгбт*-сообщество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_0:121:3210:1927_1920x0_80_0_0_a76c61d4f515d97c59b5b0604d6ec910.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Разговоры в мире о ЛГБТ* с приходом к власти президента США Дональда Трампа притихли, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Надо отдать должное Дональду Трампу. Все-таки он для понимания нашего, знаете, восприятия и мироощущения, сразу же сделал несколько шагов. Например, первый из них - это запретил все, что связано с ЛГБТ*, публично этим заниматься. И вы посмотрите, как во всем мире эти разговоры притихли", - сказал Сальдо. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20250902/pereezd-2039022439.html
сша
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4d7780f25726c96eda533982431bd9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир сальдо, херсонская область , россия, вэф-2025, лгбт*-сообщество
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, ВЭФ-2025, ЛГБТ*-сообщество
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо

Сальдо заявил, что с приходом Трампа в мире стало меньше разговоров об ЛГБТ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Разговоры в мире о ЛГБТ* с приходом к власти президента США Дональда Трампа притихли, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025.
"Надо отдать должное Дональду Трампу. Все-таки он для понимания нашего, знаете, восприятия и мироощущения, сразу же сделал несколько шагов. Например, первый из них - это запретил все, что связано с ЛГБТ*, публично этим заниматься. И вы посмотрите, как во всем мире эти разговоры притихли", - сказал Сальдо.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
FT рассказала, почему выходцы из стран Запада переезжают в Россию
2 сентября, 10:44
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир СальдоХерсонская областьРоссияВЭФ-2025ЛГБТ*-сообщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала