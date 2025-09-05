https://ria.ru/20250905/saldo-2040041355.html
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.09.2025
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо
Разговоры в мире о ЛГБТ* с приходом к власти президента США Дональда Трампа притихли, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Разговоры в мире о ЛГБТ* с приходом к власти президента США Дональда Трампа притихли, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Надо отдать должное Дональду Трампу. Все-таки он для понимания нашего, знаете, восприятия и мироощущения, сразу же сделал несколько шагов. Например, первый из них - это запретил все, что связано с ЛГБТ*, публично этим заниматься. И вы посмотрите, как во всем мире эти разговоры притихли", - сказал Сальдо. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
С приходом Трампа в мире притихли разговоры об ЛГБТ*, заявил Сальдо
