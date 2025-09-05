https://ria.ru/20250905/ryutte-2040016802.html
"Не дразните медведя". Заявление Рютте о Путине поразило журналиста
"Не дразните медведя". Заявление Рютте о Путине поразило журналиста - РИА Новости, 05.09.2025
"Не дразните медведя". Заявление Рютте о Путине поразило журналиста
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X резкое высказывание генсекретаря НАТО Марка Рютте в адрес президента России Владимира Путина.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X резкое высказывание генсекретаря НАТО Марка Рютте в адрес президента России Владимира Путина."Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России", — написал он.Журналист также настоятельно порекомендовал европейским лидерам "не дразнить медведя".Рютте на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге призвал "не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента слишком серьезно".В 2024 году оскорбительные высказывания в адрес Путина позволял себе бывший тогда президентом США Джо Байден и представитель Демократической партии Камала Харрис. Президент России, комментируя хамские высказывания в свой адрес из-за рубежа, объяснял это бессилием их авторов.
"Не дразните медведя". Заявление Рютте о Путине поразило журналиста
