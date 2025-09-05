https://ria.ru/20250905/ryba-2039898058.html

Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил Путин

2025-09-05T09:59:00+03:00

2025-09-05T09:59:00+03:00

2025-09-05T10:06:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия пока не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, есть над чем поработать, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. Где-то там, по-моему, 28 килограмм на душу населения в год, а у нас где-то 23- 23,5 килограммов на душу населения, на граждан России. Поэтому здесь есть над чем поработать", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

