Рейтинг@Mail.ru
Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 05.09.2025 (обновлено: 10:06 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/ryba-2039898058.html
Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил Путин
Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил Путин
Россия пока не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, есть над чем поработать, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:59:00+03:00
2025-09-05T10:06:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039886478_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_b748a10ea32bbf5a1903ad38bfbc87de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия пока не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, есть над чем поработать, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. Где-то там, по-моему, 28 килограмм на душу населения в год, а у нас где-то 23- 23,5 килограммов на душу населения, на граждан России. Поэтому здесь есть над чем поработать", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039895772.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039886478_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_733dda8036ee3ee44da33a509771e2c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил Путин

Путин: РФ не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы и морепродуктов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастники пленарной сессии Восточного экономического форума
Участники пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия пока не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, есть над чем поработать, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. Где-то там, по-моему, 28 килограмм на душу населения в год, а у нас где-то 23- 23,5 килограммов на душу населения, на граждан России. Поэтому здесь есть над чем поработать", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было
09:53
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала