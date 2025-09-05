Рейтинг@Mail.ru
02:17 05.09.2025 (обновлено: 09:40 05.09.2025)
Аналитик назвал способ подготовиться к ослаблению рубля
экономика
богдан зварич
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу того, что рубль продолжит ослабление. Как в этой ситуации поступить со сбережениями, агентству "Прайм" рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.Начавшееся в августе ослабление нацвалюты он связал с фундаментальными факторами. Среди них рост импорта услуг и товаров и спад спроса на рублевую ликвидность у инвесторов, которые уже заложили в котировки дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.Это продолжится и осенью. К концу сентября юань может подобраться к 11,5 рубля, а ближе к концу года протестировать отметку 12 рублей. Доллар и евро могут протестировать отметки 86 и 100 рублей соответственно.“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.В этой ситуации он советует рассмотреть вклады в дружественных валютах и замещающие облигации, номинированные в мировых валютах.
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу того, что рубль продолжит ослабление. Как в этой ситуации поступить со сбережениями, агентству "Прайм" рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
Начавшееся в августе ослабление нацвалюты он связал с фундаментальными факторами. Среди них рост импорта услуг и товаров и спад спроса на рублевую ликвидность у инвесторов, которые уже заложили в котировки дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
Это продолжится и осенью. К концу сентября юань может подобраться к 11,5 рубля, а ближе к концу года протестировать отметку 12 рублей. Доллар и евро могут протестировать отметки 86 и 100 рублей соответственно.
“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.
В этой ситуации он советует рассмотреть вклады в дружественных валютах и замещающие облигации, номинированные в мировых валютах.
