Аналитик назвал способ подготовиться к ослаблению рубля

Аналитик назвал способ подготовиться к ослаблению рубля - РИА Новости, 05.09.2025

Аналитик назвал способ подготовиться к ослаблению рубля

Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу того, что рубль продолжит ослабление. Как в этой ситуации поступить со сбережениями, агентству "Прайм"...

2025-09-05T02:17:00+03:00

2025-09-05T02:17:00+03:00

2025-09-05T09:40:00+03:00

экономика

богдан зварич

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу того, что рубль продолжит ослабление. Как в этой ситуации поступить со сбережениями, агентству "Прайм" рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.Начавшееся в августе ослабление нацвалюты он связал с фундаментальными факторами. Среди них рост импорта услуг и товаров и спад спроса на рублевую ликвидность у инвесторов, которые уже заложили в котировки дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.Это продолжится и осенью. К концу сентября юань может подобраться к 11,5 рубля, а ближе к концу года протестировать отметку 12 рублей. Доллар и евро могут протестировать отметки 86 и 100 рублей соответственно.“Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов”, - полагает Зварич.В этой ситуации он советует рассмотреть вклады в дружественных валютах и замещающие облигации, номинированные в мировых валютах.

