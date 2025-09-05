https://ria.ru/20250905/rosteh-2039973525.html
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога - РИА Новости, 05.09.2025
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога
"Ростех" представил в комиксе образ зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-Н", где "Н" значит "носорог", сообщили РИА Новости в госкорпорации.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Ростех" представил в комиксе образ зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-Н", где "Н" значит "носорог", сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Персонажи нового русского героического эпоса ожили на страницах книжки с картинками. И, конечно же, "Панцирь" стал одним из главных действующих лиц. Н - значит носорог. Именно такой образ получила эта техника в рамках арт-проекта "БоевыеМонстрыРостеха", - сказал представитель "Ростеха". По его словам, госкорпорация захотела по-новому рассказать о работе инженеров и предприятий, которые создают ЗРПК "Панцирь". "Показать силу технологий и людей, которые их создают. "БоевыеМонстрыРостеха" - наш вариант синтеза современности и былинного национального культурного кода. Ну а комикс, то есть иллюстрированное повествование, - просто понятный способ донести этот посыл", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что комплексы "Панцирь" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") имеют на своем счету уже тысячи сбитых воздушных целей, их эффективность всесторонне подтверждена в боевых условиях. "Комплексы линейки "Панцирь" могут применять три вида ракет - мини-ракеты, стандартные и увеличенной дальности. Системы также прошли несколько этапов модернизации по опыту применения в боевых действиях. В результате на сегодняшний день "Панцирь" имеет одну из самых широких номенклатур типов целей, которые он успешно сбивал в реальных условиях", - сказал представитель госкорпорации. Уточняется, что в нее входят всевозможные мини-дроны, средние и крупные беспилотники, штурмовики и вертолеты, снаряды РЗСО и артиллерийские снаряды, управляемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, крылатые и баллистические ракеты. "В итоге "Панцири" в небе над зоной СВО не перехватывали разве что пули. Кроме того, при необходимости комплекс может поражать наземные цели пушками", - сказали в Ростехе. ЗРПК "Панцирь-С1" был принят на вооружение 4 ноября 2012 года. В 2015 году принят на вооружение новый комплекс "Панцирь-С2" с улучшенными характеристиками. В 2016 году закончена разработка модификации комплекса "Панцирь-СМ", в котором за счёт применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 километров. В дальнейшем дальность планируется увеличить до 60 километров. В 2024 году "Ростех" появилась гусеничная версия "Панцирь-СМ-СВ". В том же году холдинг "Высокоточные комплексы" представил "Панцирь-СМД-Е" - новый ЗРК для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников. Он может нести до 48 ракет ближнего действия или 12 стандартных ракет.
