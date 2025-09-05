Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rosteh-2039973525.html
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога - РИА Новости, 05.09.2025
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога
"Ростех" представил в комиксе образ зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-Н", где "Н" значит "носорог", сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:05:00+03:00
2025-09-05T13:05:00+03:00
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
панцирь-с1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039973051_0:281:828:747_1920x0_80_0_0_a286330ce26fe3e7843f6418ea667d3b.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Ростех" представил в комиксе образ зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-Н", где "Н" значит "носорог", сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Персонажи нового русского героического эпоса ожили на страницах книжки с картинками. И, конечно же, "Панцирь" стал одним из главных действующих лиц. Н - значит носорог. Именно такой образ получила эта техника в рамках арт-проекта "БоевыеМонстрыРостеха", - сказал представитель "Ростеха". По его словам, госкорпорация захотела по-новому рассказать о работе инженеров и предприятий, которые создают ЗРПК "Панцирь". "Показать силу технологий и людей, которые их создают. "БоевыеМонстрыРостеха" - наш вариант синтеза современности и былинного национального культурного кода. Ну а комикс, то есть иллюстрированное повествование, - просто понятный способ донести этот посыл", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что комплексы "Панцирь" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") имеют на своем счету уже тысячи сбитых воздушных целей, их эффективность всесторонне подтверждена в боевых условиях. "Комплексы линейки "Панцирь" могут применять три вида ракет - мини-ракеты, стандартные и увеличенной дальности. Системы также прошли несколько этапов модернизации по опыту применения в боевых действиях. В результате на сегодняшний день "Панцирь" имеет одну из самых широких номенклатур типов целей, которые он успешно сбивал в реальных условиях", - сказал представитель госкорпорации. Уточняется, что в нее входят всевозможные мини-дроны, средние и крупные беспилотники, штурмовики и вертолеты, снаряды РЗСО и артиллерийские снаряды, управляемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, крылатые и баллистические ракеты. "В итоге "Панцири" в небе над зоной СВО не перехватывали разве что пули. Кроме того, при необходимости комплекс может поражать наземные цели пушками", - сказали в Ростехе. ЗРПК "Панцирь-С1" был принят на вооружение 4 ноября 2012 года. В 2015 году принят на вооружение новый комплекс "Панцирь-С2" с улучшенными характеристиками. В 2016 году закончена разработка модификации комплекса "Панцирь-СМ", в котором за счёт применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 километров. В дальнейшем дальность планируется увеличить до 60 километров. В 2024 году "Ростех" появилась гусеничная версия "Панцирь-СМ-СВ". В том же году холдинг "Высокоточные комплексы" представил "Панцирь-СМД-Е" - новый ЗРК для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников. Он может нести до 48 ракет ближнего действия или 12 стандартных ракет.
https://ria.ru/20250905/putin-2039895772.html
https://ria.ru/20250830/raketa-2038447163.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039973051_0:284:828:905_1920x0_80_0_0_198f540599de95f660f8d97c55b781db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ростех, высокоточные комплексы, панцирь-с1
Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы, Панцирь-С1
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога

ЗРПК "Панцирь" в образе носорога стал персонажем комикса Ростеха

© Ростех/TelegramКомикс "Боевые Монстры Ростеха"
Комикс Боевые Монстры Ростеха - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Ростех/Telegram
Комикс "Боевые Монстры Ростеха"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Ростех" представил в комиксе образ зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-Н", где "Н" значит "носорог", сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Персонажи нового русского героического эпоса ожили на страницах книжки с картинками. И, конечно же, "Панцирь" стал одним из главных действующих лиц. Н - значит носорог. Именно такой образ получила эта техника в рамках арт-проекта "БоевыеМонстрыРостеха", - сказал представитель "Ростеха".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было
09:53
По его словам, госкорпорация захотела по-новому рассказать о работе инженеров и предприятий, которые создают ЗРПК "Панцирь".
"Показать силу технологий и людей, которые их создают. "БоевыеМонстрыРостеха" - наш вариант синтеза современности и былинного национального культурного кода. Ну а комикс, то есть иллюстрированное повествование, - просто понятный способ донести этот посыл", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что комплексы "Панцирь" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") имеют на своем счету уже тысячи сбитых воздушных целей, их эффективность всесторонне подтверждена в боевых условиях.
"Комплексы линейки "Панцирь" могут применять три вида ракет - мини-ракеты, стандартные и увеличенной дальности. Системы также прошли несколько этапов модернизации по опыту применения в боевых действиях. В результате на сегодняшний день "Панцирь" имеет одну из самых широких номенклатур типов целей, которые он успешно сбивал в реальных условиях", - сказал представитель госкорпорации.
Уточняется, что в нее входят всевозможные мини-дроны, средние и крупные беспилотники, штурмовики и вертолеты, снаряды РЗСО и артиллерийские снаряды, управляемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, крылатые и баллистические ракеты.
"В итоге "Панцири" в небе над зоной СВО не перехватывали разве что пули. Кроме того, при необходимости комплекс может поражать наземные цели пушками", - сказали в Ростехе.
ЗРПК "Панцирь-С1" был принят на вооружение 4 ноября 2012 года. В 2015 году принят на вооружение новый комплекс "Панцирь-С2" с улучшенными характеристиками. В 2016 году закончена разработка модификации комплекса "Панцирь-СМ", в котором за счёт применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 километров. В дальнейшем дальность планируется увеличить до 60 километров.
В 2024 году "Ростех" появилась гусеничная версия "Панцирь-СМ-СВ".
В том же году холдинг "Высокоточные комплексы" представил "Панцирь-СМД-Е" - новый ЗРК для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников. Он может нести до 48 ракет ближнего действия или 12 стандартных ракет.
Олег Мансуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
SR Space продолжает разработку многоразовой ракеты, заявил гендиректор
30 августа, 03:42
 
БезопасностьРостехВысокоточные комплексыПанцирь-С1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала