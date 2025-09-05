https://ria.ru/20250905/rossiya-2040109619.html

"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов

"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов - РИА Новости, 05.09.2025

"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов

"ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:40:00+03:00

2025-09-05T22:40:00+03:00

2025-09-05T22:40:00+03:00

россия

самара

дмитрий баканов

владимир путин

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

роскосмос

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152758/30/1527583036_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_22547e3d98e4eeb6f23d09c9f77646df.jpg

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия. "На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов. Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.

https://ria.ru/20250310/putin-2004097143.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, самара, дмитрий баканов, владимир путин, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, роскосмос, общество