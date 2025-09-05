https://ria.ru/20250905/rossiya-2040109619.html
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
россия
самара
дмитрий баканов
владимир путин
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
роскосмос
общество
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия. "На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов. Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.
россия
самара
