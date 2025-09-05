Рейтинг@Mail.ru
22:40 05.09.2025
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия. "На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов. Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.
"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A, заявил Баканов

Баканов: "ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 движков РД-107A

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСотрудники в одном из сборочных цехов ПАО "Кузнецов" в Самаре
Сотрудники в одном из сборочных цехов ПАО "Кузнецов" в Самаре. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 движков РД-107A за ближайшие семь лет, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения предприятия.
"На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза"... Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов.
Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.
Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35
10 марта, 14:25
 
