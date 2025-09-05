https://ria.ru/20250905/rossiya-2040104615.html
Мантуров оценил ситуацию с продажами автомобилей в России
Мантуров оценил ситуацию с продажами автомобилей в России - РИА Новости, 05.09.2025
Мантуров оценил ситуацию с продажами автомобилей в России
Драматически нарастить продажи автомобилей в России до конца года вряд ли удастся, но коррективы в сторону улучшения ситуации возможны, заявил журналистам... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:04:00+03:00
2025-09-05T22:04:00+03:00
2025-09-05T22:04:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357399_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_9270ac884e4c60242a6e0018ca37ebe2.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Драматически нарастить продажи автомобилей в России до конца года вряд ли удастся, но коррективы в сторону улучшения ситуации возможны, заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. По оценке Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в текущем году в России будет продано 1,25 миллиона новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV), что на 24% меньше, чем в 2024 году. "Наверное, те показатели, которые дают АЕБ и другие консультанты, 24% или 20%, наверное, это все равно близко к истине, потому что драматически нарастить объемы поставок вряд ли мы сможем до конца года. Но какая-то все-таки корректива возможна до конца года в сторону улучшения", - сказал Мантуров журналистам, комментируя прогноз АЕБ. "Я очень надеюсь, что те сигналы, которые мы получили в августе со стороны рынка, и большая надежда на то, что тенденция по снижению ставки будет сохраняться до конца года, - это существенным образом повлияет на принятие покупателями решений по приобретению автомобилей", - добавил он.
https://ria.ru/20250808/avtomashiny-2034052001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357399_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_c6ad99cee1516aecb1d895cc5b8cefa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров оценил ситуацию с продажами автомобилей в России
Мантуров: драматически нарастить продажи автомобилей в России вряд ли удастся