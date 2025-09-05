Рейтинг@Mail.ru
Мантуров оценил ситуацию с продажами автомобилей в России - РИА Новости, 05.09.2025
22:04 05.09.2025
Мантуров оценил ситуацию с продажами автомобилей в России
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Драматически нарастить продажи автомобилей в России до конца года вряд ли удастся, но коррективы в сторону улучшения ситуации возможны, заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. По оценке Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в текущем году в России будет продано 1,25 миллиона новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV), что на 24% меньше, чем в 2024 году. "Наверное, те показатели, которые дают АЕБ и другие консультанты, 24% или 20%, наверное, это все равно близко к истине, потому что драматически нарастить объемы поставок вряд ли мы сможем до конца года. Но какая-то все-таки корректива возможна до конца года в сторону улучшения", - сказал Мантуров журналистам, комментируя прогноз АЕБ. "Я очень надеюсь, что те сигналы, которые мы получили в августе со стороны рынка, и большая надежда на то, что тенденция по снижению ставки будет сохраняться до конца года, - это существенным образом повлияет на принятие покупателями решений по приобретению автомобилей", - добавил он.
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Менеджер салона в Москве. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Драматически нарастить продажи автомобилей в России до конца года вряд ли удастся, но коррективы в сторону улучшения ситуации возможны, заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
По оценке Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в текущем году в России будет продано 1,25 миллиона новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV), что на 24% меньше, чем в 2024 году.
"Наверное, те показатели, которые дают АЕБ и другие консультанты, 24% или 20%, наверное, это все равно близко к истине, потому что драматически нарастить объемы поставок вряд ли мы сможем до конца года. Но какая-то все-таки корректива возможна до конца года в сторону улучшения", - сказал Мантуров журналистам, комментируя прогноз АЕБ.
"Я очень надеюсь, что те сигналы, которые мы получили в августе со стороны рынка, и большая надежда на то, что тенденция по снижению ставки будет сохраняться до конца года, - это существенным образом повлияет на принятие покупателями решений по приобретению автомобилей", - добавил он.
