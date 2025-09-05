https://ria.ru/20250905/rossiya-2040102906.html

Переговоры с Китаем прошли хорошо, заявил Чемезов

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что его переговоры с китайской стороной прошли хорошо. РИА Новости, 05.09.2025

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что его переговоры с китайской стороной прошли хорошо. "Прошли хорошо. Пока ждем ответа", - сказал Чемезов журналистам.

