Переговоры с Китаем прошли хорошо, заявил Чемезов - РИА Новости, 05.09.2025
21:39 05.09.2025
Переговоры с Китаем прошли хорошо, заявил Чемезов
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что его переговоры с китайской стороной прошли хорошо. РИА Новости, 05.09.2025
сергей чемезов
ростех
китай
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что его переговоры с китайской стороной прошли хорошо. "Прошли хорошо. Пока ждем ответа", - сказал Чемезов журналистам.
сергей чемезов, ростех, китай
Сергей Чемезов, Ростех, Китай
Переговоры с Китаем прошли хорошо, заявил Чемезов

© Фото : пресс-служба РОСТЕХА Глава холдинга "Ростех" Сергей Чемезов
Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : пресс-служба РОСТЕХА
Глава холдинга "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что его переговоры с китайской стороной прошли хорошо.
"Прошли хорошо. Пока ждем ответа", - сказал Чемезов журналистам.
