21:17 05.09.2025 (обновлено: 21:24 05.09.2025)
Путин прилетел в Самару
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он проведет совещание по вопросам двигателестроения, передаёт корреспондент РИА Новости.В планах Путина помимо совещания также значатся посещение предприятия "ОДК-Кузнецов" и рабочая встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.Новую региональную поездку анонсировал сам глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, где выступил в пятницу. Он сообщил, что после ВЭФ посетит российский регион, где займется вопросами двигателестроения.В Самаре находится предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.Самара стала четвертым городом, где побывал Путин за прошедшую неделю. Глава государства с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он проведет совещание по вопросам двигателестроения, передаёт корреспондент РИА Новости.
В планах Путина помимо совещания также значатся посещение предприятия "ОДК-Кузнецов" и рабочая встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Новую региональную поездку анонсировал сам глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, где выступил в пятницу. Он сообщил, что после ВЭФ посетит российский регион, где займется вопросами двигателестроения.
В Самаре находится предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.
Самара стала четвертым городом, где побывал Путин за прошедшую неделю. Глава государства с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.
Белоусов прокомментировал итоги встречи Путина и Ким Чен Ына
