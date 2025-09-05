https://ria.ru/20250905/rossiya-2040100610.html
Путин прилетел в Самару
Путин прилетел в Самару - РИА Новости, 05.09.2025
Путин прилетел в Самару
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он проведет совещание по вопросам двигателестроения, передаёт... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T21:17:00+03:00
2025-09-05T21:17:00+03:00
2025-09-05T21:24:00+03:00
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он проведет совещание по вопросам двигателестроения, передаёт корреспондент РИА Новости.В планах Путина помимо совещания также значатся посещение предприятия "ОДК-Кузнецов" и рабочая встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.Новую региональную поездку анонсировал сам глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, где выступил в пятницу. Он сообщил, что после ВЭФ посетит российский регион, где займется вопросами двигателестроения.В Самаре находится предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.Самара стала четвертым городом, где побывал Путин за прошедшую неделю. Глава государства с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.
