Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили запретить мультсериал "Маша и Медведь" - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040098241.html
В Раде предложили запретить мультсериал "Маша и Медведь"
В Раде предложили запретить мультсериал "Маша и Медведь" - РИА Новости, 05.09.2025
В Раде предложили запретить мультсериал "Маша и Медведь"
Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь". РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T20:42:00+03:00
2025-09-05T20:42:00+03:00
в мире
украина
россия
ссср
ярослав юрчишин
маша и медведи
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180530_351:198:1955:1100_1920x0_80_0_0_16d6c9729b4e78faa9f53f615c774959.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь". Украинские СМИ 27 августа сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров. "Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности (Украины - ред.). Главный месседж - заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь", который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах", - написал Юрчишин в своей колонке для сайта украинского "24 Канала". Среди приведенных Юрчишиным примеров "кремлевской пропаганды" в детском мультфильме упоминаются изображение самовара и музыкальное сопровождение в виде композиций на балалайке. Кроме того, украинского депутата беспокоит изображение Маши в офицерской фуражке времен СССР и в танковом шлеме. Эти головные уборы Юрчишин воспринял как "проявление милитаризации". Во втором главном герое мультфильма - Медведе - депутат узнал животное-символ России, чей образ, по мнению депутата, призван создать положительное впечатление об РФ в сознании детей. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039981416.html
украина
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180530_743:191:1955:1100_1920x0_80_0_0_c98313e561ec7a29996ba9639e91f0c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ссср, ярослав юрчишин, маша и медведи, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, СССР, Ярослав Юрчишин, Маша и Медведи, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Раде предложили запретить мультсериал "Маша и Медведь"

Депутат Рады Юрчишин предложил запретить российский мультсериал «Маша и Медведь»

© Фото : ЦБ РФПамятная монета "Маша и Медведь" серии "Российская (советская) мультипликация"
Памятная монета Маша и Медведь серии Российская (советская) мультипликация - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : ЦБ РФ
Памятная монета "Маша и Медведь" серии "Российская (советская) мультипликация". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь".
Украинские СМИ 27 августа сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров.
"Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности (Украины - ред.). Главный месседж - заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь", который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах", - написал Юрчишин в своей колонке для сайта украинского "24 Канала".
Среди приведенных Юрчишиным примеров "кремлевской пропаганды" в детском мультфильме упоминаются изображение самовара и музыкальное сопровождение в виде композиций на балалайке. Кроме того, украинского депутата беспокоит изображение Маши в офицерской фуражке времен СССР и в танковом шлеме. Эти головные уборы Юрчишин воспринял как "проявление милитаризации". Во втором главном герое мультфильма - Медведе - депутат узнал животное-символ России, чей образ, по мнению депутата, призван создать положительное впечатление об РФ в сознании детей.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Время настало". В Бразилии выступили с радикальным призывом по Украине
Вчера, 13:17
 
В миреУкраинаРоссияСССРЯрослав ЮрчишинМаша и МедведиВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала