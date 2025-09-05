https://ria.ru/20250905/rossiya-2040098241.html

В Раде предложили запретить мультсериал "Маша и Медведь"

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь". РИА Новости, 05.09.2025

украина

россия

ссср

ярослав юрчишин

маша и медведи

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь". Украинские СМИ 27 августа сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров. "Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности (Украины - ред.). Главный месседж - заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь", который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах", - написал Юрчишин в своей колонке для сайта украинского "24 Канала". Среди приведенных Юрчишиным примеров "кремлевской пропаганды" в детском мультфильме упоминаются изображение самовара и музыкальное сопровождение в виде композиций на балалайке. Кроме того, украинского депутата беспокоит изображение Маши в офицерской фуражке времен СССР и в танковом шлеме. Эти головные уборы Юрчишин воспринял как "проявление милитаризации". Во втором главном герое мультфильма - Медведе - депутат узнал животное-символ России, чей образ, по мнению депутата, призван создать положительное впечатление об РФ в сознании детей. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.

в мире, украина, россия, ссср, ярослав юрчишин, маша и медведи, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины