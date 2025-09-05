https://ria.ru/20250905/rossiya-2040075099.html

Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО, заявил Медведев

Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 05.09.2025

Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО, заявил Медведев

5 сен - РИА Новости.

СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Россия не может игнорировать, что Финляндия является участником НАТО, это предопределяет изменения военных подходов к устройству границы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия, которая была связана с нами, ...которая активно торговала с Российской Федерацией, в настоящий момент является участником Североатлантического альянса, это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов", - сказал Медведев журналистам у российско-финской границы.

