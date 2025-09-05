https://ria.ru/20250905/rossiya-2040065421.html
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности - РИА Новости, 05.09.2025
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности
05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ливия оценила весомый вклад России в обеспечение глобальной стабильности, заявил начальник генштаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар. По данным Минобороны РФ, Белоусов провел переговоры с начальником генштаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. Министр отметил, что переговоры прошли в развитие встречи президента РФ Владимира Путина и Хафтара, состоявшейся 9 мая 2025 года в ходе праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", – приводятся в сообщении министерства слова Хафтара. Уточняется, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей и ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.
