Рейтинг@Mail.ru
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040065421.html
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности - РИА Новости, 05.09.2025
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности
Ливия оценила весомый вклад России в обеспечение глобальной стабильности, заявил начальник генштаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:36:00+03:00
2025-09-05T17:36:00+03:00
в мире
россия
ливия
северная африка
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_ce7f0d8ab2a9babc0745dcf9d723d2ff.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ливия оценила весомый вклад России в обеспечение глобальной стабильности, заявил начальник генштаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар. По данным Минобороны РФ, Белоусов провел переговоры с начальником генштаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. Министр отметил, что переговоры прошли в развитие встречи президента РФ Владимира Путина и Хафтара, состоявшейся 9 мая 2025 года в ходе праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", – приводятся в сообщении министерства слова Хафтара. Уточняется, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей и ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.
https://ria.ru/20250905/sigavshij-2039909183.html
россия
ливия
северная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2e168a1e206e202285153eefb6cfc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ливия, северная африка, владимир путин
В мире, Россия, Ливия, Северная Африка, Владимир Путин
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности

Глава генштаба Хафтар: Ливия оценила вклад России в обеспечение стабильности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России во Владивостоке
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаг России во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ливия оценила весомый вклад России в обеспечение глобальной стабильности, заявил начальник генштаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар.
По данным Минобороны РФ, Белоусов провел переговоры с начальником генштаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. Министр отметил, что переговоры прошли в развитие встречи президента РФ Владимира Путина и Хафтара, состоявшейся 9 мая 2025 года в ходе праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", – приводятся в сообщении министерства слова Хафтара.
Уточняется, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей и ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал перед пленарным заседанием на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Стивен Сигал высоко оценил пленарную сессию ВЭФ с Путиным
Вчера, 10:28
 
В миреРоссияЛивияСеверная АфрикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала