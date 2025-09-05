Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области задержали подростков, издевавшихся над пенсионеркой - РИА Новости, 05.09.2025
17:04 05.09.2025 (обновлено: 17:09 05.09.2025)
В Нижегородской области задержали подростков, издевавшихся над пенсионеркой
В Нижегородской области задержали подростков, издевавшихся над пенсионеркой - РИА Новости, 05.09.2025
В Нижегородской области задержали подростков, издевавшихся над пенсионеркой
Сотрудники полиции в Нижегородской области установили подростков, жестоко издевавшихся над пенсионеркой, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении... РИА Новости, 05.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области установили подростков, жестоко издевавшихся над пенсионеркой, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Днем в пятницу в местных Telegram-каналах было опубликовано жестокое видео, снятое в поселке имени Тимирязева Городецкого района, где 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной, которую он наголо побрил. Утверждается, что после побоев пенсионерка была госпитализирована с многочисленными переломами. Друзья подростка снимали происходящее на мобильный телефон. "Сотрудники полиции установили причастных к совершению противоправных действий в отношении пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Предварительно установлено, что законные представители двоих подростков, причастных к инциденту, состоят на профилактическом учете. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным МВД региона, пострадавшая пенсионерка сейчас находится в больнице. После прохождения лечения ее направят на экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области установили подростков, жестоко издевавшихся над пенсионеркой, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Днем в пятницу в местных Telegram-каналах было опубликовано жестокое видео, снятое в поселке имени Тимирязева Городецкого района, где 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной, которую он наголо побрил. Утверждается, что после побоев пенсионерка была госпитализирована с многочисленными переломами. Друзья подростка снимали происходящее на мобильный телефон.
"Сотрудники полиции установили причастных к совершению противоправных действий в отношении пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Предварительно установлено, что законные представители двоих подростков, причастных к инциденту, состоят на профилактическом учете. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МВД региона, пострадавшая пенсионерка сейчас находится в больнице. После прохождения лечения ее направят на экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.
