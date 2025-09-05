Рейтинг@Mail.ru
Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства
16:23 05.09.2025 (обновлено: 17:13 05.09.2025)
Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал получение российского гражданства, напомнив, что он родился в Москве. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал получение российского гражданства, напомнив, что он родился в Москве. "Мне непонятнo, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия —моя Родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья — тоже граждане России", — сказал он в беседе с РИА Новости. Певец добавил, что ему было бы приятно, если бы люди больше интересовались его творчеством и планами. "Главное событие дня для меня: как раз сегодня вышла наша новая работа — песня и клип "Коктебель". Автор музыки и стихов — невероятно талантливая Дарья Кузнецова. Мы посвятили эту песню красоте настоящей крымской жемчужины нашей страны", — рассказал артист. Сегодня многие Telegram-каналы сообщали, что Шуфутинский получил российское гражданство. До этого он жил в России с американским паспортом по постоянному виду на жительство.
Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал получение российского гражданства, напомнив, что он родился в Москве.
"Мне непонятнo, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия —моя Родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья — тоже граждане России", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Певец добавил, что ему было бы приятно, если бы люди больше интересовались его творчеством и планами.
"Главное событие дня для меня: как раз сегодня вышла наша новая работа — песня и клип "Коктебель". Автор музыки и стихов — невероятно талантливая Дарья Кузнецова. Мы посвятили эту песню красоте настоящей крымской жемчужины нашей страны", — рассказал артист.
Сегодня многие Telegram-каналы сообщали, что Шуфутинский получил российское гражданство. До этого он жил в России с американским паспортом по постоянному виду на жительство.
