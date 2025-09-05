https://ria.ru/20250905/rossiya-2040041690.html

Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства

Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства - РИА Новости, 05.09.2025

Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал получение российского гражданства, напомнив, что он родился в Москве. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:23:00+03:00

2025-09-05T16:23:00+03:00

2025-09-05T17:13:00+03:00

шоубиз

россия

москва

сша

михаил шуфутинский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156241/70/1562417085_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_fae83bc6b45c0dc7dc9d0f0acf91d96a.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал получение российского гражданства, напомнив, что он родился в Москве. "Мне непонятнo, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия —моя Родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья — тоже граждане России", — сказал он в беседе с РИА Новости. Певец добавил, что ему было бы приятно, если бы люди больше интересовались его творчеством и планами. "Главное событие дня для меня: как раз сегодня вышла наша новая работа — песня и клип "Коктебель". Автор музыки и стихов — невероятно талантливая Дарья Кузнецова. Мы посвятили эту песню красоте настоящей крымской жемчужины нашей страны", — рассказал артист. Сегодня многие Telegram-каналы сообщали, что Шуфутинский получил российское гражданство. До этого он жил в России с американским паспортом по постоянному виду на жительство.

https://ria.ru/20250522/revva-2018412614.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сша, михаил шуфутинский, общество