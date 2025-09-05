https://ria.ru/20250905/rossiya-2040039663.html

Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино

Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино - РИА Новости, 05.09.2025

Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что певец Егор Крид (Егор Булаткин) через свои соцсети продвигает среди детей... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что певец Егор Крид (Егор Булаткин) через свои соцсети продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, созданные на Украине, оценку этому могут дать российские профильные ведомства. "Несколько лет скамер Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы на ресурсах в соцсетях и ведет трансляции с рекламой такого рода сервисов… В 2023-2024 скамер продвигал 2 онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году - граждане Украины", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. По словам Мизулиной, в последний год менеджмент онлайн-казино сменился на граждан Армении, а затем ресурсы полностью прекратили работу. Мизулина отметила, что, при этом, остаются открытыми вопросы о том, был ли Крид осведомлён о происхождении проектов, оплачивалась ли реклама и учитывались ли налоги с учётом запрета деятельности онлайн-казино в России. "Ну и ключевое - использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ Украины? На эти вопросы обществу смогут ответить только компетентные органы - ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России. Не исключено, что ответ может появиться в самое ближайшее время", - добавила Мизулина. Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его. Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+.

