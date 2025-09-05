Рейтинг@Mail.ru
Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040039663.html
Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино
Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино - РИА Новости, 05.09.2025
Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что певец Егор Крид (Егор Булаткин) через свои соцсети продвигает среди детей... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:15:00+03:00
2025-09-05T16:15:00+03:00
украина
россия
армения
егор крид
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
вооруженные силы украины
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_0:86:2560:1526_1920x0_80_0_0_8d231befab17d330c8275d437940b780.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что певец Егор Крид (Егор Булаткин) через свои соцсети продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, созданные на Украине, оценку этому могут дать российские профильные ведомства. "Несколько лет скамер Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы на ресурсах в соцсетях и ведет трансляции с рекламой такого рода сервисов… В 2023-2024 скамер продвигал 2 онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году - граждане Украины", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. По словам Мизулиной, в последний год менеджмент онлайн-казино сменился на граждан Армении, а затем ресурсы полностью прекратили работу. Мизулина отметила, что, при этом, остаются открытыми вопросы о том, был ли Крид осведомлён о происхождении проектов, оплачивалась ли реклама и учитывались ли налоги с учётом запрета деятельности онлайн-казино в России. "Ну и ключевое - использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ Украины? На эти вопросы обществу смогут ответить только компетентные органы - ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России. Не исключено, что ответ может появиться в самое ближайшее время", - добавила Мизулина. Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его. Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+.
https://ria.ru/20250904/kompanija-2039650066.html
https://ria.ru/20250811/mizulina-2034564664.html
украина
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_6f7a31c5189dfca9db36a802b3e74c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, армения, егор крид, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, вооруженные силы украины, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Украина, Россия, Армения, Егор Крид, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Вооруженные силы Украины, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино

Мизулина: Егор Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы

© РИА НовостиГлава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что певец Егор Крид (Егор Булаткин) через свои соцсети продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, созданные на Украине, оценку этому могут дать российские профильные ведомства.
"Несколько лет скамер Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы на ресурсах в соцсетях и ведет трансляции с рекламой такого рода сервисов… В 2023-2024 скамер продвигал 2 онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году - граждане Украины", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Налоговая ликвидирует компанию блогера Гасанова
Вчера, 13:02
По словам Мизулиной, в последний год менеджмент онлайн-казино сменился на граждан Армении, а затем ресурсы полностью прекратили работу. Мизулина отметила, что, при этом, остаются открытыми вопросы о том, был ли Крид осведомлён о происхождении проектов, оплачивалась ли реклама и учитывались ли налоги с учётом запрета деятельности онлайн-казино в России.
"Ну и ключевое - использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ Украины? На эти вопросы обществу смогут ответить только компетентные органы - ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России. Не исключено, что ответ может появиться в самое ближайшее время", - добавила Мизулина.
Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.
Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности
11 августа, 12:53
 
УкраинаРоссияАрменияЕгор КридЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаВооруженные силы УкраиныФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала