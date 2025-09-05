https://ria.ru/20250905/rossiya-2040029647.html

Эксперт оценил возможность поставок российских авиадвигателей в Китай

Эксперт оценил возможность поставок российских авиадвигателей в Китай

Поставки российских авиационных двигателей в Китай не позволят Западу задушить китайское авиастроение, заявил РИА Новости на полях ВЭФ председатель... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Поставки российских авиационных двигателей в Китай не позволят Западу задушить китайское авиастроение, заявил РИА Новости на полях ВЭФ председатель Российско-Китайского фонда инвестиций и развития "Один пояс – один путь", председатель Ассоциации предпринимателей в сфере российско-китайского сотрудничества Ван Цюнь. "Корпорация "Ростех" заявила о готовности поставлять в Китай авиационные двигатели собственной разработки. Это сотрудничество будет иметь большое стратегическое значение. Пока Запад пытается при помощи ограничений на поставки двигателей задушить китайское авиастроение, Китай и Россия сообща переписывают правила мировой авиастроительной отрасли", - сказал Ван Цюнь. Ван Цюнь добавил, что Китай в то же время стал для России незаменимым поставщиком продукции станкостроения. "Примерно 70 процентов станков и более двух третей передового промышленного оборудования Россия закупает у Китая. В таких областях, как строительство дорог, мостов и других ключевых объектов инфраструктуры доля китайской техники достигает 80 процентов", - отметил эксперт. Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что корпорация готова поставлять Китаю российские авиадвигатели в случае появления такого запроса. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

Новости

