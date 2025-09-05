Рейтинг@Mail.ru
В АСИ рассказали о новой модели для компаний технологического лидерства - РИА Новости, 05.09.2025
15:06 05.09.2025
В АСИ рассказали о новой модели для компаний технологического лидерства
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического лидерства, которая в том числе поможет наладить эффективный диалог с зарубежными странами, сообщил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Мы активно работаем с коллегами из Минпромторга и компании "Яков и партнеры" над формированием новой методологии - "единого экспортного окна" для компаний технологического лидерства, задействованных в несырьевом неэнергетическом экспорте. Наша цель - не только увеличение экспортного потенциала, но и использование инструментов "мягкой силы" и налаживание эффективного диалога. У наших зарубежных партнеров большой спрос на российские технологии, особенно в финтехе, промышленности и развитии беспилотных систем", - цитирует Вайно пресс-служба АСИ. По его словам, на Дальнем Востоке работает ряд компаний, которые формируют центр компетенций по экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Следующий этап после общей координации всех участников поддержки технологического экспорта - формирование дорожных карт, здесь горизонт уходит за 2030 год, так как нам важно… формировать долгосрочную экосистему поддержки российских технологических компаний", - отметил Вайно. В АСИ уточнили, что пилотным направлением для апробации новой модели выбрана Индия. "Единое экспортное окно" поможет увеличить поставки промышленных товаров и технологических решений в Индию на 6 миллиардов долларов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического лидерства, которая в том числе поможет наладить эффективный диалог с зарубежными странами, сообщил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы активно работаем с коллегами из Минпромторга и компании "Яков и партнеры" над формированием новой методологии - "единого экспортного окна" для компаний технологического лидерства, задействованных в несырьевом неэнергетическом экспорте. Наша цель - не только увеличение экспортного потенциала, но и использование инструментов "мягкой силы" и налаживание эффективного диалога. У наших зарубежных партнеров большой спрос на российские технологии, особенно в финтехе, промышленности и развитии беспилотных систем", - цитирует Вайно пресс-служба АСИ.
По его словам, на Дальнем Востоке работает ряд компаний, которые формируют центр компетенций по экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Следующий этап после общей координации всех участников поддержки технологического экспорта - формирование дорожных карт, здесь горизонт уходит за 2030 год, так как нам важно… формировать долгосрочную экосистему поддержки российских технологических компаний", - отметил Вайно.
В АСИ уточнили, что пилотным направлением для апробации новой модели выбрана Индия. "Единое экспортное окно" поможет увеличить поставки промышленных товаров и технологических решений в Индию на 6 миллиардов долларов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин поручил АНО "Россия — страна возможностей" сотрудничать с АСИ
17 июля, 19:15
 
Индия Россия Дальний Восток Агентство стратегических инициатив (АСИ) Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Дальневосточный федеральный университет Общество
 
 
