https://ria.ru/20250905/rossiya-2040019891.html

В АСИ рассказали о новой модели для компаний технологического лидерства

В АСИ рассказали о новой модели для компаний технологического лидерства - РИА Новости, 05.09.2025

В АСИ рассказали о новой модели для компаний технологического лидерства

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:06:00+03:00

2025-09-05T15:06:00+03:00

2025-09-05T15:06:00+03:00

индия

россия

дальний восток

агентство стратегических инициатив (аси)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44248/31/442483162_0:34:771:468_1920x0_80_0_0_8e7f81363bfa067e3af7c1ab5f8ec69c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического лидерства, которая в том числе поможет наладить эффективный диалог с зарубежными странами, сообщил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Мы активно работаем с коллегами из Минпромторга и компании "Яков и партнеры" над формированием новой методологии - "единого экспортного окна" для компаний технологического лидерства, задействованных в несырьевом неэнергетическом экспорте. Наша цель - не только увеличение экспортного потенциала, но и использование инструментов "мягкой силы" и налаживание эффективного диалога. У наших зарубежных партнеров большой спрос на российские технологии, особенно в финтехе, промышленности и развитии беспилотных систем", - цитирует Вайно пресс-служба АСИ. По его словам, на Дальнем Востоке работает ряд компаний, которые формируют центр компетенций по экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Следующий этап после общей координации всех участников поддержки технологического экспорта - формирование дорожных карт, здесь горизонт уходит за 2030 год, так как нам важно… формировать долгосрочную экосистему поддержки российских технологических компаний", - отметил Вайно. В АСИ уточнили, что пилотным направлением для апробации новой модели выбрана Индия. "Единое экспортное окно" поможет увеличить поставки промышленных товаров и технологических решений в Индию на 6 миллиардов долларов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250717/putin-2029779047.html

индия

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, дальний восток, агентство стратегических инициатив (аси), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, общество