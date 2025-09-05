https://ria.ru/20250905/rossiya-2040017917.html

Хинштейн рассказал о восстановлении курского приграничья

Хинштейн рассказал о восстановлении курского приграничья - РИА Новости, 05.09.2025

Хинштейн рассказал о восстановлении курского приграничья

Тысячи школ, поликлиник, многоквартирных домов, объектов энергетики и ЖКХ, дорог и предприятий предстоит отстроить и восстановить на территории курского... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:56:00+03:00

2025-09-05T14:56:00+03:00

2025-09-05T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

суджа

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg

КУРСК, 5 сен – РИА Новости. Тысячи школ, поликлиник, многоквартирных домов, объектов энергетики и ЖКХ, дорог и предприятий предстоит отстроить и восстановить на территории курского приграничья после нападения ВСУ, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 22 мая поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Хинштейн заявлял, что оккупированная ранее ВСУ курская Суджа будет восстановлена, а все, что разрушено врагом, приведут в порядок. "По поручению президента и при его поддержке совместно с правительством РФ мы разработали программу восстановления приграничья. Сейчас активно реализуем её первый этап — разминирование. Регулярно усиливаем группировку и наращиваем темпы. Нам предстоит отстроить и восстановить тысячи школ, поликлиник, многоквартирных домов, объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, дорог, предприятий", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250825/kurskaya-2037396171.html

россия

брянская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брянская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество