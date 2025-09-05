https://ria.ru/20250905/rossiya-2040017917.html
Хинштейн рассказал о восстановлении курского приграничья
Хинштейн рассказал о восстановлении курского приграничья - РИА Новости, 05.09.2025
Хинштейн рассказал о восстановлении курского приграничья
Тысячи школ, поликлиник, многоквартирных домов, объектов энергетики и ЖКХ, дорог и предприятий предстоит отстроить и восстановить на территории курского... РИА Новости, 05.09.2025
КУРСК, 5 сен – РИА Новости. Тысячи школ, поликлиник, многоквартирных домов, объектов энергетики и ЖКХ, дорог и предприятий предстоит отстроить и восстановить на территории курского приграничья после нападения ВСУ, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 22 мая поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Хинштейн заявлял, что оккупированная ранее ВСУ курская Суджа будет восстановлена, а все, что разрушено врагом, приведут в порядок. "По поручению президента и при его поддержке совместно с правительством РФ мы разработали программу восстановления приграничья. Сейчас активно реализуем её первый этап — разминирование. Регулярно усиливаем группировку и наращиваем темпы. Нам предстоит отстроить и восстановить тысячи школ, поликлиник, многоквартирных домов, объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, дорог, предприятий", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
