https://ria.ru/20250905/rossiya-2040010718.html

Эксперт рассказала о росте количества людей с деменцией в России

Эксперт рассказала о росте количества людей с деменцией в России - РИА Новости, 05.09.2025

Эксперт рассказала о росте количества людей с деменцией в России

Количество людей с деменцией в России к 2050 году может достичь 4 миллионов человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:41:00+03:00

2025-09-05T14:41:00+03:00

2025-09-05T14:41:00+03:00

россия

ольга ткачева

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152401/50/1524015073_0:133:3108:1881_1920x0_80_0_0_935e682df3e6cbb35e6203e9cc867bc0.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Количество людей с деменцией в России к 2050 году может достичь 4 миллионов человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. "Расчетные цифры болезни Альцгеймера в России - это (на данный момент - ред.) более 1 миллиона человек. Но в будущем эта цифра, конечно, будет расти, прогнозы в этом смысле пока самые неутешительные, потому что, действительно, происходит старение населения, надо сказать, что прогнозное количество пациентов с деменцией в Российской Федерации к 2050 году - это уже 4 миллиона", - сказала Ткачева в ходе круглого стола "Проблемы диагностики и лечения болезни Альцгеймера" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам эксперта Минздрава РФ, прогнозное число людей с деменцией в мире к 2050 году может составить 152 миллиона человек.

https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга ткачева, общество