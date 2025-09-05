Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о росте количества людей с деменцией в России - РИА Новости, 05.09.2025
14:41 05.09.2025
Эксперт рассказала о росте количества людей с деменцией в России
Эксперт рассказала о росте количества людей с деменцией в России
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Количество людей с деменцией в России к 2050 году может достичь 4 миллионов человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. "Расчетные цифры болезни Альцгеймера в России - это (на данный момент - ред.) более 1 миллиона человек. Но в будущем эта цифра, конечно, будет расти, прогнозы в этом смысле пока самые неутешительные, потому что, действительно, происходит старение населения, надо сказать, что прогнозное количество пациентов с деменцией в Российской Федерации к 2050 году - это уже 4 миллиона", - сказала Ткачева в ходе круглого стола "Проблемы диагностики и лечения болезни Альцгеймера" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам эксперта Минздрава РФ, прогнозное число людей с деменцией в мире к 2050 году может составить 152 миллиона человек.
Эксперт рассказала о росте количества людей с деменцией в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Количество людей с деменцией в России к 2050 году может достичь 4 миллионов человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"Расчетные цифры болезни Альцгеймера в России - это (на данный момент - ред.) более 1 миллиона человек. Но в будущем эта цифра, конечно, будет расти, прогнозы в этом смысле пока самые неутешительные, потому что, действительно, происходит старение населения, надо сказать, что прогнозное количество пациентов с деменцией в Российской Федерации к 2050 году - это уже 4 миллиона", - сказала Ткачева в ходе круглого стола "Проблемы диагностики и лечения болезни Альцгеймера" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По словам эксперта Минздрава РФ, прогнозное число людей с деменцией в мире к 2050 году может составить 152 миллиона человек.
Врач за работой - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости
28 апреля, 03:08
 
