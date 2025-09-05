https://ria.ru/20250905/rossiya-2039893569.html
Россия продолжит развивать малые населенные пункты, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет расширять работу по развитию малых населенных пунктов. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет расширять работу по развитию малых населенных пунктов.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается развития малых и средних городов России, там много направлений существует, достаточно эффективно работающих по малым городам. Ну, конечно, нужно расширять эти все работы", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Путин также отметил, что развитие населённых пунктов таким образом, чтобы людям было комфортно жить в любой его части этого города - это вопрос "городских властей, прежде всего, региональных властей".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
