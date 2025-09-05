Рейтинг@Mail.ru
Данных о россиянах среди жертв при ЧП в Лиссабоне нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 05.09.2025
00:59 05.09.2025
Данных о россиянах среди жертв при ЧП в Лиссабоне нет, заявили в посольстве
Данных о россиянах среди жертв при ЧП в Лиссабоне нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 05.09.2025
Данных о россиянах среди жертв при ЧП в Лиссабоне нет, заявили в посольстве
Данных о гражданах России среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне на данный момент нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2025
в мире
лиссабон (город)
португалия
россия
МАДРИД, 5 сен - РИА Новости. Данных о гражданах России среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне на данный момент нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Португалии. По информации телеканала SIC Noticias, среди 16 погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне подтверждены пятеро граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи и один гражданин Швейцарии. С высокой вероятностью опознаны также граждане Германии, Канады, Украины и США. Еще три жертвы пока не установлены. "По состоянию на сейчас россиян среди погибших и пострадавших нет", - заявили в дипмиссии. Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днем национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трехдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулеров до завершения технических проверок. Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
лиссабон (город)
португалия
россия
Данных о россиянах среди жертв при ЧП в Лиссабоне нет, заявили в посольстве

Посольство России: данных о россиянах среди жертв при ЧП в Лиссабоне пока нет

© AP Photo / Armando FrancaНа месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
На месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
© AP Photo / Armando Franca
На месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона. Архивное фото
МАДРИД, 5 сен - РИА Новости. Данных о гражданах России среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне на данный момент нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Португалии.
По информации телеканала SIC Noticias, среди 16 погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне подтверждены пятеро граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи и один гражданин Швейцарии. С высокой вероятностью опознаны также граждане Германии, Канады, Украины и США. Еще три жертвы пока не установлены.
"По состоянию на сейчас россиян среди погибших и пострадавших нет", - заявили в дипмиссии.
Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днем национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трехдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулеров до завершения технических проверок.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
