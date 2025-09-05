https://ria.ru/20250905/rossija-2040103239.html

Россия будет разрабатывать свой широкофюзеляжный самолет, заявил Чемезов

Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 05.09.2025

безопасность

россия

китай

сергей чемезов

ростех

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Мы будем стараться делать свой. Вот как только сделаем ПД-35 двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет", - сказал Чемезов журналистам, отвечая на вопрос о планах по созданию совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения. Он отметил, что китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет.Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.

