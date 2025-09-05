Рейтинг@Mail.ru
Россия будет разрабатывать свой широкофюзеляжный самолет, заявил Чемезов
21:43 05.09.2025 (обновлено: 22:17 05.09.2025)
Россия будет разрабатывать свой широкофюзеляжный самолет, заявил Чемезов
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Мы будем стараться делать свой. Вот как только сделаем ПД-35 двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет", - сказал Чемезов журналистам, отвечая на вопрос о планах по созданию совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения. Он отметил, что китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет.Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия будет стараться создать собственный широкофюзеляжный самолет с двигателем ПД-35, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Мы будем стараться делать свой. Вот как только сделаем ПД-35 двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет", - сказал Чемезов журналистам, отвечая на вопрос о планах по созданию совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения.
Он отметил, что китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
Полет полностью импортозамещенного SJ-100 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
23 апреля, 05:46
 
