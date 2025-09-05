https://ria.ru/20250905/rossija-2039938487.html

Россия готова к восстановлению торговли с США, заявил Решетников

2025-09-05T11:40:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к восстановлению торговли с США, но не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые у Москвы есть сейчас, заявил на ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы", - сообщил он в интервью RT. Однако министр подчеркнул, что Россия "ни в коем случае, ни в коей мере не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас". "Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран", - отметил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

