Россия готова к восстановлению торговли с США, заявил Решетников
11:40 05.09.2025
Россия готова к восстановлению торговли с США, заявил Решетников
Россия готова к восстановлению торговли с США, заявил Решетников
экономика
россия
сша
москва
максим решетников
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к восстановлению торговли с США, но не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые у Москвы есть сейчас, заявил на ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы", - сообщил он в интервью RT. Однако министр подчеркнул, что Россия "ни в коем случае, ни в коей мере не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас". "Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран", - отметил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, сша, москва, максим решетников, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, США, Москва, Максим Решетников, Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к восстановлению торговли с США, но не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые у Москвы есть сейчас, заявил на ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы", - сообщил он в интервью RT.
Однако министр подчеркнул, что Россия "ни в коем случае, ни в коей мере не будет ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас".
"Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран", - отметил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
