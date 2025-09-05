Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке задержали иностранца с 34 килограммами золота
10:53 05.09.2025 (обновлено: 11:05 05.09.2025)
На Дальнем Востоке задержали иностранца с 34 килограммами золота
На Дальнем Востоке задержали иностранца с 34 килограммами золота
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из России в Китай 34 килограмма золотых слитков стоимостью 267 миллионов рублей на Дальнем Востоке, спрятав их в грузовом автомобиле, но был задержан, сообщает пресс-служба ФТС России. "Контрабанду золотых слитков в Китай пресекли таможенники в пункте пропуска Благовещенск; 25 брусков драгоценного металла весом 34 килограмма (стоимостью 267 миллионов рублей - ред.) были обнаружены во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в город Хэйхэ", - говорится в сообщении. В ФТС пояснили, что золото попытались скрыть от таможенного контроля в тайнике – люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом. За рулем машины находился иностранец. Он сознался в причастности к преступлению. Экспертиза показала, что чистый вес золота в слитках составляет 30,6 килограмма, а оставшаяся часть – примесь серебра. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
россия, китай, дальний восток, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Китай, Дальний Восток, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramЗолотые слитки, обнаруженные сотрудниками ФТС во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в Хэйхэ
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Золотые слитки, обнаруженные сотрудниками ФТС во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в Хэйхэ
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из России в Китай 34 килограмма золотых слитков стоимостью 267 миллионов рублей на Дальнем Востоке, спрятав их в грузовом автомобиле, но был задержан, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Контрабанду золотых слитков в Китай пресекли таможенники в пункте пропуска Благовещенск; 25 брусков драгоценного металла весом 34 килограмма (стоимостью 267 миллионов рублей - ред.) были обнаружены во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в город Хэйхэ", - говорится в сообщении.
В ФТС пояснили, что золото попытались скрыть от таможенного контроля в тайнике – люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом. За рулем машины находился иностранец. Он сознался в причастности к преступлению.
Экспертиза показала, что чистый вес золота в слитках составляет 30,6 килограмма, а оставшаяся часть – примесь серебра.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Россия Китай Дальний Восток Федеральная таможенная служба (ФТС России) Происшествия
 
 
