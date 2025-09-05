На Дальнем Востоке задержали иностранца с 34 килограммами золота
Золотые слитки, обнаруженные сотрудниками ФТС во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в Хэйхэ
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из России в Китай 34 килограмма золотых слитков стоимостью 267 миллионов рублей на Дальнем Востоке, спрятав их в грузовом автомобиле, но был задержан, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Контрабанду золотых слитков в Китай пресекли таможенники в пункте пропуска Благовещенск; 25 брусков драгоценного металла весом 34 килограмма (стоимостью 267 миллионов рублей - ред.) были обнаружены во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в город Хэйхэ", - говорится в сообщении.
В ФТС пояснили, что золото попытались скрыть от таможенного контроля в тайнике – люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом. За рулем машины находился иностранец. Он сознался в причастности к преступлению.
Экспертиза показала, что чистый вес золота в слитках составляет 30,6 килограмма, а оставшаяся часть – примесь серебра.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
