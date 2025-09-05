https://ria.ru/20250905/rossija-2039868321.html
Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем
Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем - РИА Новости, 05.09.2025
Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем
Россия, Китай и Монголия "одержимы" идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия "одержимы" идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Наши страны, являющиеся соседями и стратегическими партнерами, продолжают развивать и укреплять двусторонние и трехсторонние отношения, преодолевая все границы, и одержимы целью расширения взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
