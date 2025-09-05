https://ria.ru/20250905/rossija-2039868321.html

Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем

Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем - РИА Новости, 05.09.2025

Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем

Россия, Китай и Монголия "одержимы" идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:38:00+03:00

2025-09-05T08:38:00+03:00

2025-09-05T08:47:00+03:00

в мире

монголия

россия

китай

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866926_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_b3bc5a9d9e795ecdc7938b189f4bf822.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия "одержимы" идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Наши страны, являющиеся соседями и стратегическими партнерами, продолжают развивать и укреплять двусторонние и трехсторонние отношения, преодолевая все границы, и одержимы целью расширения взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039867933.html

монголия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монголия, россия, китай, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025