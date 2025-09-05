https://ria.ru/20250905/rospotrebnadzor-2039811236.html

Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию из Монголии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Риск завоза чумы в Россию в связи с выявленным случаем на севере Монголии оценивается как минимальный, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что 4 сентября 2025 года поступила информация о регистрации случая тяжелой формы чумы у человека, употреблявшего в пищу мясо сурка, в Цагаан-Уул сомоне Хубсугульского аймака (расстояние около 60 километров от границы Российской Федерации). Заболевший не был привит против чумы. "Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что Роспотребнадзор постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. "Монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Заболевший госпитализирован, проходит курс лечения. Выявлены и изолированы контактные лица, им проводится экстренная химиопрофилактика. На два отдельных участках сомонов Мурэн и Цагаан-Уул с 4 по 11 сентября 2025 года веден частичный карантин", - уточнили там. В ведомстве добавили, что Роспотребнадзором организован дополнительный комплекс профилактических мероприятий в целях недопущения завоза и распространения инфекции на территории России.

