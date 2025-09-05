https://ria.ru/20250905/rosgvardejtsy-2039924831.html

В паек росгвардейцев на Чукотке войдут шоколад и колбаса

В паек росгвардейцев на Чукотке войдут шоколад и колбаса

В паек росгвардейцев на Чукотке войдут шоколад и колбаса

Росгвардейцы, охраняющие места стоянок и обслуживания плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками в порту Певек на Чукотке

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Росгвардейцы, охраняющие места стоянок и обслуживания плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками в порту Певек на Чукотке, с 1 января 2026 года будут получать в составе продовольственных пайков в сутки 220 граммов сгущенного молока и 200 граммов соков, а участники военных парадов - 50 граммов шоколада и 40 граммов полукопченой колбасы, соответствующий ведомственный приказ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, такие нормы будут применяться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. Как следует из приказа Росгвардии, временная суточная норма продовольственных пайков для сотрудников подразделений вневедомственной охраны в порту Певек Чукотского автономного округа содержит 13 позиций и включает в себя рыбные и мясные консервы, различные крупы, в том числе бобовые, растительное масло, сгущенное молоко, кофе, печенье, а также плодовые и ягодные соки. Продовольственный паек военнослужащих, курсантов, слушателей и кадетов образовательных учреждений Росгвардии, участвующих в тренировках и проведении военных парадов, содержит восемь позиций. В частности, в их суточный рацион вошли полукопченая колбаса, плавленый сыр, шоколад и сахар. Росгвардейцы, обеспечивающие безопасность массовых общественных мероприятий, будут получать в сутки по 250 граммов мяса, 120 граммов рыбы, 150 граммов молока, одно куриное яйцо, а также один литр бутилированной воды.

