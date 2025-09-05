https://ria.ru/20250905/rosaviatsija-2040058531.html

Росавиация не видит резкого скачка спроса на частоты для рейсов в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Росавиация пока не видит резкого скачка спроса со стороны авиакомпаний на дополнительные частоты для рейсов в Китай на фоне ввода безвизового режима для россиян, но мера, безусловно, позволит увеличить перевозки, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая. "В моменте не видим резкий скачок спроса от авиакомпаний на дополнительные частоты", - ответил Ядров на вопрос о том, подавали ли авиакомпании заявки на дополнительные частоты для полетов в Китай. "Но сама мера, конечно, позволит увеличить полеты наших граждан в Китай", - подчеркнул глава Росавиации. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

