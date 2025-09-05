Рейтинг@Mail.ru
Росавиация не видит резкого скачка спроса на частоты для рейсов в Китай - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rosaviatsija-2040058531.html
Росавиация не видит резкого скачка спроса на частоты для рейсов в Китай
Росавиация не видит резкого скачка спроса на частоты для рейсов в Китай - РИА Новости, 05.09.2025
Росавиация не видит резкого скачка спроса на частоты для рейсов в Китай
Росавиация пока не видит резкого скачка спроса со стороны авиакомпаний на дополнительные частоты для рейсов в Китай на фоне ввода безвизового режима для... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:17:00+03:00
2025-09-05T17:17:00+03:00
китай
россия
владивосток
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09983852090766e7d22cf95b4525b92.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Росавиация пока не видит резкого скачка спроса со стороны авиакомпаний на дополнительные частоты для рейсов в Китай на фоне ввода безвизового режима для россиян, но мера, безусловно, позволит увеличить перевозки, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая. "В моменте не видим резкий скачок спроса от авиакомпаний на дополнительные частоты", - ответил Ядров на вопрос о том, подавали ли авиакомпании заявки на дополнительные частоты для полетов в Китай. "Но сама мера, конечно, позволит увеличить полеты наших граждан в Китай", - подчеркнул глава Росавиации. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250823/pobeda-2037222712.html
китай
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882950_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_fba3c97e9b7b62380f9aa2220aad1a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владивосток, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире
Китай, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, В мире
Росавиация не видит резкого скачка спроса на частоты для рейсов в Китай

Росавиация не видит скачка спроса на частоты для рейсов в КНР на фоне безвиза

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Boing 777-300 ER авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Росавиация пока не видит резкого скачка спроса со стороны авиакомпаний на дополнительные частоты для рейсов в Китай на фоне ввода безвизового режима для россиян, но мера, безусловно, позволит увеличить перевозки, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая.
"В моменте не видим резкий скачок спроса от авиакомпаний на дополнительные частоты", - ответил Ядров на вопрос о том, подавали ли авиакомпании заявки на дополнительные частоты для полетов в Китай.
"Но сама мера, конечно, позволит увеличить полеты наших граждан в Китай", - подчеркнул глава Росавиации.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Самолеты авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов
23 августа, 22:43
 
КитайРоссияВладивостокВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала