"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил Лихачев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Ядерная триада - это конкурентное преимущество... Ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество", - сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

