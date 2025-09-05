"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил Лихачев

Рейтинг@Mail.ru
04:46 05.09.2025 (обновлено: 07:41 05.09.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Ядерная триада - это конкурентное преимущество... Ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество", - сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев во время сессии "ВЭФ-2025. 500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" на ВЭФ-2025
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев во время сессии "ВЭФ-2025. 500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" на ВЭФ-2025
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС
Вчера, 04:18
 
