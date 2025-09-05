https://ria.ru/20250905/rosatom-2039813295.html
"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил Лихачев
"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.09.2025
"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил Лихачев
"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T04:46:00+03:00
2025-09-05T04:46:00+03:00
2025-09-05T07:41:00+03:00
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_0:70:3314:1934_1920x0_80_0_0_ea4d2a00f70055da77cd3dc170b0a390.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Ядерная триада - это конкурентное преимущество... Ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество", - сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250904/rosatom-2039538974.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_55a62511af4f2f72dd88fda825dcd018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
"Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду, заявил Лихачев
Лихачев: "Росатом" продолжает укреплять российскую ядерную триаду