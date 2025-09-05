Рейтинг@Mail.ru
03:47 05.09.2025 (обновлено: 04:29 05.09.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с американской Westinghouse вопрос ядерного топлива на Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. У "Росатома" были контакты с Westinghouse, отметил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума. "Мы готовы их продолжить", - сказал Лихачев, уточнив, что это будет сделано после политического решения руководства России.Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый."Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на ЗАЭС, говорил ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric, запорожская аэс, вэф-2025
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric, Запорожская АЭС, ВЭФ-2025
"Росатом" готов обсуждать с Westinghouse вопрос топлива на ЗАЭС

Лихачев: "Росатом" готов обсуждать с Westinghouse вопрос топлива на ЗАЭС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с американской Westinghouse вопрос ядерного топлива на Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
У "Росатома" были контакты с Westinghouse, отметил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС
03:32
"Мы готовы их продолжить", - сказал Лихачев, уточнив, что это будет сделано после политического решения руководства России.
Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на ЗАЭС, говорил ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Westinghouse ElectricЗапорожская АЭСВЭФ-2025
 
 
